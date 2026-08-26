Врач-онколог из Шатуры отмечает 26 лет работы в медицине

В Шатурской больнице Московской области врач-онколог Светлана Мастерова стала легендой медицинского учреждения. В этом августе исполняется ровно 26 лет с тех пор, как она начала работать в родной больнице.

Светлана родилась в поселке Радовицкий под Шатурой. Еще в детстве она решила стать врачом после того, как сама перенесла операцию. Учеба в институте и ординатура привели ее в онкологию, и она ни разу не пожалела о своем выборе.

На старте карьеры у Светланы была возможность уехать в Москву, но опытный старший коллега Анатолий Пелля подсказал, что Шатура очень нуждается в хороших кадрах. Светлана осталась в родном округе и теперь не только ведет прием больных, но и заведует отделением противоопухолевой лекарственной терапии, а также исполняет обязанности заместителя главного врача по медицинской части.

За годы работы отделение стало для Светланы второй семьей. Она знает историю каждого пациента и помогает людям не только лекарствами, но и добрым словом. В отделении есть книга отзывов, где пациенты оставляют теплые слова благодарности и даже пишут стихи. Выздоравливающие люди дарят Светлане орхидеи, которые она трепетно ухаживает.

Вне работы Светлана — счастливая мама 13-летнего сына. Свободные дни и отпуска они любят проводить вместе: путешествуют и отдыхают на даче.