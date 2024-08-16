Врач НИКИ детства Ольга Кандоба напомнила об опасности сальмонеллеза

Каждый из с детства помнит, что сырые яйца могут стать источником сальмонеллеза. Однако, как сообщает врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба, сальмонелла присутствует не только в куриных яйцах.

Специалист отмечает, что заражение может произойти от инфицированных домашних животных, таких как птица и крупный рогатый скот, а также при употреблении в пищу зараженного мяса, молока или яиц.

«Также заразиться можно через грязные руки или воду, в которой содержится сальмонелла», — добавила инфекционист.

Ольга Кандоба отметила, что болезнь проявляется признаками гастрита, гастроэнтерита или гемоколита, включая диарею, тошноту, рвоту, повышение температуры и общую слабость. При этом жидкий стул может продолжаться от двух до 14 дней. В результате потери жидкости из-за диареи и рвоты существует риск обезвоживания, что особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

«У 10-20% детей после первой недели заболевания развивается увеличение печени и селезенки, которое сохраняется до трехнедель», — добавила Ольга Кандоба.

Чтобы минимизировать риск заражения, важно соблюдать правила гигиены и правильно термически обрабатывать продукты. Это включает в себя кипячение молока и доведение мяса, рыбы, птицы и куриных яиц до готовности.

Сальмонеллы могут долго сохраняться в окружающей среде, оставаясь жизнеспособными в продуктах даже при заморозке, а также в водопроводной воде. При появлении характерных симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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