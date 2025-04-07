Врач НИКИ детства Елена Кондратьева выступила на международной научной конференции

Международная VIII научно-практическая конференция «Первичные иммунодефициты: иммунология без границ» прошла с 3 по 5 апреля в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. На мероприятии с докладом выступила заместитель директора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.

Профессор назвала трудной задачей определение дифференциального диагноза между орфанными заболеваниями.

«Зачастую симптоматика муковисцидоза, первичной цилиарной дискинезии и первичного иммунодефицита схожа. <…> Выполняя молекулярно-генетическое исследование, исключив муковисцидоз, специалисты думают, что столкнулись с первичной цилиарной дискинезией, но это первичный иммунодефицит», — пояснила Кондратьева.

По словам врача, именно поэтому важна междисциплинарная связь между специалистами, которые сообща способны поставить корректный диагноз.

В рамках конференции эксперты обменялись знаниями об определении и лечении первичных иммунодефицитов, а также аутовоспалительных заболеваний у детей и взрослых пациентов.