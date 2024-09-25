«Возрождение школьных лесничеств». В Подмосковье начался конкурс «Подрост»

В Подмосковье начался XI областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Мероприятие, организованное Комлесхозом региона, продлится до 27 сентября.

«Мероприятие организовано региональным Комитетом лесного хозяйства в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии», — прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В торжественной церемонии открытия участвовали представители Мособлдумы, администрации Пушкинского округа, Сбербанка, Комлесхоза и «Мособллеса».

За звание лучших поборются 94 школьника из 19 команд, представляющих все лесничества региона. Программа слета насыщена: участники презентуют свои «Визитные карточки», участвуют в конкурсах «Юный лесовод», «Детская лесная конференция» и «Лесное многоборье».

Как отметил гендиректор «Мособллеса» Сергей Дугинов, школьные лесничества в Подмосковье начали возрождаться с 2013 года. Сейчас их более 170, и они объединяют свыше трех тысяч школьников, которые активно участвуют в мероприятиях по защите и восстановлению лесов.

«Ребята под руководством лесных специалистов занимаются на лесных участках, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и воспроизводство леса», — заключил Дугинов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».