Вожатые детских лагерей Подмосковья получат единовременную выплату

В Московской области педагогическим кадрам, работающим с детьми в летний период, анонсировали новую меру поддержки. Вожатые государственных и муниципальных детских лагерей смогут получить единовременную выплату в размере 70 тысяч рублей.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «В этом году по решению губернатора в Подмосковье вводится новая мера поддержки для вожатых детских лагерей — специальная выплата в размере 70 тысяч рублей».

Для получения выплаты вожатый должен отработать в организации отдыха детей и их оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. Эта мера призвана стимулировать сотрудников оставаться на рабочем месте в течение значительной части каникул, обеспечивая непрерывность воспитательного процесса.

Выплата будет предоставлена вожатым, которые официально трудоустроены и имеют соответствующие записи в трудовой книжке. Новая мера поддержки доступна исключительно сотрудникам муниципальных и государственных лагерей Московской области. Частные лагеря и коммерческие детские центры не смогут воспользоваться этой инициативой, так как она реализуется за счет средств областного бюджета.