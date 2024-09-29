Воспитателей в Павловском Посаде поздравили с профессиональным праздником

В Павловском Посаде поздравили работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Депутат Наталья Золина, диакон Михаил и активисты "Молодой гвардии Единой России» посетили три детских сада и поблагодарили педагогов за труд.

Муниципальный депутат Наталья Золина, диакон Михаил и активисты "Молодой гвардии Единой России» посетили дошкольные отделения «Топтушки», «Ласточка» и «Теремок» лицея № 2 в Павловском Посаде. Они лично поздравили педагогов, вручили благодарственные письма, цветы и памятные подарки.

День воспитателя празднуется в России 27 сентября. Эта работа — ежедневный труд, требующий терпения, чуткости и внимания к детям. Именно педагоги дошкольного образования закладывают фундамент: учат малышей дружить, познавать мир, справляться с трудностями и радоваться победе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».