Воспитанники спортшколы «Одинцово» получили премию губернатора Подмосковья

Спортивная школа «Одинцово» является одной из крупнейших в городском округе. Ее воспитанники не раз становились стипендиатами, а также получили премию губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Спортшколу основали в феврале 2007 года. Ее возглавляет опытный педагог и заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Леонтьев. Подготовка в школе проводится по девяти видам спорта: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, фигурное катание, футбол, хоккей, художественная гимнастика.

На данный момент в спортшколе «Одинцово» занимаются пять мастеров спорта, 43 кандидата в мастера спорта, 74 спортсмена имеют первый спортивный разряд. По многим видам спорта ребята входят в сборные команды Российской Федерации и области, а одинцовские футболисты играют в высшей группе первенства области по футболу. Семь воспитанников школы награждены грамотами и подарками, 25 стали именными стипендиатами, 19 получили премию губернатора Московской области.

«В настоящее время в спортшколе под руководством 56 тренеров занимаются 1188 детей. В числе наставников один заслуженный тренер России, 13 — имеют высшую квалификационную категорию, 26 — первую категорию», — уточнил руководитель спортшколы Владимир Леонтьев.