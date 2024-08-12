Воспитанники школы искусств в Воскресенске победили на международном конкурсе

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В Туапсе завершился международный фестиваль-конкурс «Хрустальный дельфин». На нем коллектив детской школы искусств из Воскресенска стал победителем.

В конкурсе поучаствовали не только воспитанники, но и преподаватели вокально-хорового коллектива «Подмосковье». Алиса Соболева и Майя Богатикова стали обладательницами дипломов лауреата I и II степени. Софья Ходеева завоевала диплом II степени. Диплом лауреата III степени получила Елизавета Тепцова.

Педагога Александру Копейкину наградили дипломом лауреата I степени. Елена Зотова завоевала Гран-при. Всех руководителей отметили благодарственными письмами.

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