Воспитанники семейного центра посетили выставку о русской деревне в Сергиевом Посаде
Воспитанники семейного центра имени Мещерякова посетили музейный комплекс «Конный двор». На выставке «Мир русской деревни» ребятам рассказали о традиционной архитектуре и быте крестьян.
Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, воспитанники узнали значение старинных русских слов и поучаствовали в мастер-классе по рисованию узоров для рушника.
«Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, формируя у детей любовь к родной культуре и истории», — отметили в ведомстве.
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