Воспитанники семейного центра «Истринский» посетили «Мультимедиа Арт Музей»

Дети, находящиеся на патронаже в участковой социальной службе семейного центра «Истринский», стали участниками увлекательного профориентационного мероприятия. Его организовали представители фонда «Хранители детства» в «Мультимедиа Арт Музее».

Этот музей привлекает своим уникальным сочетанием современных технологий и искусства. Здесь представлено множество выставок, охватывающих разнообразные темы и форматы. В числе экспозиций — интерактивные инсталляции и видеоработы, которые позволяют зрителям полностью погрузиться в мир искусства.

Особенно запоминающимся стал мастер-класс по технике цианотипии, который провела фотограф Татьяна Островская. В ходе занятия ребята узнали, как появились первые фотографии, а также получили возможность попробовать создать собственные снимки.

Организованная лекция помогла детям лучше понимать и оценивать искусство. Они ознакомились с процессом создания художественных произведений, материалами, используемыми художниками, и разнообразными методами, применяемыми в искусстве.

Посещение музея значительно расширило кругозор участников и способствовало их пониманию культурного наследия родного народа. Ребята узнали о традициях и обычаях, отраженных в художественных произведениях.

В целом, время, проведенное в «Мультимедиа Арт Музее», оставило у детей незабываемые впечатления. Они приобрели новые знания и навыки, которые, безусловно, пригодятся им в будущем.