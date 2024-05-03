Воскресенский колледж отремонтируют в Подмосковье к декабрю | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:30 Воскресенский колледж отремонтируют в Подмосковье к декабрю Пресс-служба Минстроя МО

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Здание колледжа продолжают ремонтировать на улице Куйбышева в Воскресенске. Готовность работ превысила 20%, их планируют завершить к декабрю.

Как рассказали в областном Минстрое, работы проводят по госпрограмме. На объекте трудятся 147 человек, общая площадь работ составляет 10,6 тысячи квадратных метров.

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«Строители продолжают устройство фасадов основного здания, монтаж наружных инженерных сетей, устанавливают новые оконные блоки, обновляют кровлю», — уточнили в ведомстве.

В здание проведут перепланировку и отделку помещений, обновят коммуникации и благоустроят территорию.

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