Школьники из Воскресенска присоединились к всероссийскому телемосту

Накануне Дня народного единства прошел масштабный телемост, объединивший участников со всей России. Школьники из гимназии № 1 Воскресенска присоединились к мероприятию, чтобы поговорить о значении праздника.

Телемост объединил десятки регионов — от Приморья до Санкт-Петербурга, включая Подмосковье, Донбасс и Волгоград. Воскресенские гимназисты из «Движения Первых» вместе с советником по воспитательной работе Юлией Лепешкиной рассказали о традициях празднования Дня народного единства. Активисты поделились своим пониманием патриотизма и пригласили всех в парк усадьбы Кривякино — главную достопримечательность Воскресенска.

Каждый регион представлял уникальную программу, показывая культурное многообразие и достижения. Завершился телемост совместным песенным флешмобом, в котором участники продемонстрировали единство и выразили надежду на мирное и процветающее будущее.

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