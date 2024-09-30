Юнармейцы Воскресенска побывали на всероссийском форуме в Москве

Всероссийский юнармейский форум инновационно-технического творчества «Юнтех» прошел с 26 по 29 сентября в столице России. В нем участвовало более 150 школьников из 23 регионов страны.

В составе делегации Подмосковья мероприятие посетили ученики лицея имени Героя СССР Павла Стрельцова» Илья Глебов и Ян Щенев и директор военно-патриотического центра «Воин» Роман Изотов из Воскресенска.

Участников форума обучали робототехнике, программированию, 3D-моделированию, графическому дизайну и информационной безопасности.

Для гостей была устроена экскурсия в Московский государственный технический университет имени Баумана. Ребята встретились и пообщались с членом экипажа легендарного танка «Алеша», героем России Александром Леваковым, а также с кавалером ордена Мужества лейтенантом Валентином Лосевым.

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