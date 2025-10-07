Восемь тематических встреч для будущих мам пройдут в Дмитровском округе

В Дмитровском муниципальном округе продолжают реализовывать социальные и культурные инициативы, которые направлены на укрепление семей. В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» запустили уникальный проект для будущих мам «Музей для двоих».

Он поможет женщинам узнавать новое, знакомиться с интересными музейными экспонатами и учиться правильно выражать свои эмоции. В программе — восемь тематических встреч.

«Забота о семье и материнстве — один из наших ключевых приоритетов. Мы понимаем, насколько важен этот особенный период в жизни женщины. „Музей для двоих“ — это не просто экскурсии, это возможность для будущей мамы погрузиться в мир прекрасного и получить положительные эмоции», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Первая встреча на тему «Фарфоровое царство» пройдет 24 октября в 15:00 в здании Дворянского собрания по адресу: Историческая площадь, дом № 18. Будущих мам познакомят с семейными традициями знаменитой династии ГарднерЪ — владельцев настоящей фарфоровой империи. Вход для участниц свободный.