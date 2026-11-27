На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных сооружений в Подмосковье в 2027 году планируют выделить порядка 12,6 миллиарда рублей. О развитии отраслевой инфраструктуры рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Жолобов.

Построить и реконструировать в следующем году планируют восемь объектов.

«Среди них — физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками в Истре и Кашире, с универсальным спортивным залом — в Дмитрове. Отдельное внимание уделено реконструкции стадионов: „Русич“ в Ликино-Дулеве, „Торпедо“ в Люберцах, „Спартак“ в Можайске, спортсооружений в Клину и Реутове», — привел данные Олег Жолобов.

Еще ряд объектов включили в программу капитального ремонта. Обновление ожидает бассейн «Чайка» в Сергиевом Посаде, комплекс «Звезда», стадионы «Металлург» в Ступине и «Филимоновский» в Павловском Посаде и академию дзюдо в Одинцовском округе.

«А также спортивные комплексы: „Салют“ в Сергиевом Посаде, „Вымпел“ в Королеве, „Знамя“ в Богородском, „Керамик“ и „Строитель“ в Балашихе. Ряд спортивных сооружений — стадионы „Труд“ в Серпухове, „СК Химик“ в Воскресенске, „Локомотив“ в Дмитровском, футбольное поле в Обухове — рассчитаны на завершение в 2028 году», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, обновление спортивной инфраструктуры позволит сделать занятия физкультурой доступнее для жителей всех возрастов и расширить возможности региона по проведению соревнований.