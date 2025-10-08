Восемь кошек нашли хозяев на благотворительной выставке в Люберцах

Выставка-пристройство кошек и котят из приютов «В добрые руки» прошла в минувшие выходные в торгово-развлекательном центре «Орбита» в Люберцах. Восемь животных нашли своих хозяев.

«Мероприятие прошло успешно, из 16-ти приехавших на выставку котиков восемь уехали домой: семь котят и одна взрослая кошечка. Новые хозяева находятся на связи с кураторами. Мы очень надеемся, что у наших „выпускников“ все сложится хорошо и они будут счастливы дома», — отметила организатор благотворительной выставки Лиля Гилод.

Акция прошла при поддержке благотворительного фонда «ДоброКот». Все животные, принявшие участие в выставке, были спасены с улицы.

Выставка-пристройство была приурочена к Международному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

Напомним, первым идею праздника предложил немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман в 1925 году. Дата не случайна — это день памяти католического святого Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев и покровителя природы.

Легенда гласит, что святой Франциск умел разговаривать с животными, а они не причиняли ему вреда. На многих картинах и иконах святой изображен вместе с ними.