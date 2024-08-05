Администрация Электроуглей проведет встречу по вопросам медицины 8 августа

В Электрогорской больнице 8 августа пройдет прием граждан по вопросам здравоохранения. На вопросы жителей ответят представители здравоохранения и администрации Павлово-Посадского городского округа.

Прием горожан проведет заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова и главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова. Запись ведется по телефону: 8 (49643) 2-25-55.

Встреча пройдет 8 августа в 13:30 в конференц-зале Электрогорской больницы по адресу: Электрогорск, улица Семашко, дом № 1, корпус Б, этаж 2, помещение № 219.

«Важно, чтобы наши жители могли получать доступную и качественную медицинскую помощь, а специалисты могли отойти от такой рутинной работы, как заполнение бумажной документации. Обычными стали онлайн-запись к врачу на региональном портале „Здоровье“ или посредством чат-бота, электронные медицинские карты, телемедицинские консультации. Мы активно внедряем искусственный интеллект в систему обратной связи с пациентами», — отметила Светлана Аргунова.

Она добавила, что все структурные подразделения Павлово-Посадской больницы разместили в соцсетях телефоны для обратной связи.

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