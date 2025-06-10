Волонтеры передали на подмосковный КПО свыше 700 кг пластиковых крышек

Фото: Экскурсия для студентов ГУУ на подмосковном комплексе по переработке отходов / Медиасток.рф

Пункты сбора пластиковых крышек организовали в 22 поездах дальнего следования. С января прошлого года пассажиры сдали в них 700 килограммов отходов, которые направят на подмосковный КПО «Восток».

Пункты сбора организовала федеральная пассажирская компания и фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Все собранное сырье направили на комплекс по переработке отходов «Восток».

«Сырье, полученное из переработанных крышек, по своим характеристикам не уступает первичному пластику. В новой жизни добрые крышечки могут стать мебелью, отделочными панелями, трубами и другими полезными предметами быта», — пояснили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Сотрудники КПО не только приняли партию крышек, но и провели для волонтеров экскурсию, где показали основные этапы производства.