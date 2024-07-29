Волонтеры из Солнечногорска показали детям мастер-класс по написанию картин

В арт-пространстве «Шатер» для жителей Солнечногорска организовали на набережной озера Сенеж мастер-класс по созданию картин жидкими акриловыми красками. Площадка собрала более 50 участников.

Различные активности для жителей Солнечногорска организовали специалисты Молодежного центра «Возрождение» и «Молодой Гвардии».

Все желающие смогли раскрыть свой творческий потенциал на мастер-классе «Флюид-арт» по созданию картин жидкими акриловыми красками. Получившиеся работы участники смогли забрать с собой. Также в арт-пространстве проходила чайная церемония с дегустацией различных сортов китайского чая. А в завершение мероприятия участники сыграли в психологическую игру «Мафия».

«Мероприятие мы проводим для организации досуга молодежи, сплочения ребят. Многие молодые люди вчера собрались впервые, увидев афиши или просто проходя мимо. Каждый раз предварительно специалисты проводят „мозговой штурм“ и продумывают, что можно предложить подросткам, чем их увлечь. Например, на первой встрече в июне они разрисовывали шоперы», — рассказала исполняющая обязанности руководителя Молодежного центра «Возрождение» Ирина Калугина.