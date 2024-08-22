Волонтеры Балашихи отправили 40 маскировочных сетей в Курскую область

В распределительный центр в Балашихе привозят гумпомощь со всего Подмосковья. Меньше чем за неделю там собрали еще 20 тонн всего, что сейчас необходимо эвакуированным жителям Курской области. На призыв о помощи в рамках акции «Доброе дело» откликнулись и активисты объединения «Сетевые пчелки», они передали 40 маскировочных сетей.

Гуманитарную помощь собрали в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело». Грузы со всего Подмосковья приходят в распределительный центр Балашихи, а отсюда едут в Курскую область. С новой партией помощи отправили воду, продукты питания, постельные принадлежности, а также 40 маскировочных сетей от «Сетевых пчелок» Балашихи.

«Отправляем маскировочные сети размером три метра на шесть. Все для того, чтобы наши бойцы и жители были в безопасности», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

В Балашихе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области и участникам СВО. Адреса пунктов доступны по ссылке.

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