Волонтерские движения Подмосковья проведут серию экоакций в выходные
В последние выходные ноября в 11 городских округах Подмосковья состоятся 16 экологических акций по раздельному сбору отходов. Мероприятия организуют общественные объединения и волонтеры при поддержке партнеров, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, интерес жителей региона к экологическим инициативам растет. Одним из ключевых направлений работы остается экологическое просвещение детей и взрослых.
Расписание акций на 28 ноября:
- Ленинский округ: Видное, ул. Советская, 24 (12:30–14:00); Расторгуево, ул. Ольгинская, 53 (12:30–13:30);
- Одинцовский округ: Дубки, ул. Дениса Давыдова, 1 (12:00–13:30); Звенигород, ул. Ленина, 30 (14:00–15:00); Кубинка, пос. Старый Городок, ул. Школьная, 25 (14:00–15:00); пос. Часцы, 11 (15:00–16:00);
- Королев: проезд Макаренко, 1 (11:00–12:00); ул. Калинина, 6В (11:00–13:00);
- Ногинск: ул. Советская, 45 (12:00–14:00);
- Электросталь: ул. Тевосяна, 26А (12:00–14:00);
- Серпухов: ул. Ворошилова, 128 (12:00–14:00);
- Подольск: Екатерининский сквер (11:00–12:00);
- Фрязино: ул. Комсомольская, 17 (11:00–13:00).
Расписание акций на 29 ноября:
- Долгопрудный: Московское шоссе, 25, корп. 4 (12:00–13:30);
- Солнечногорский округ: Менделеево, ул. Куйбышева, 1, гараж № 274 (11:00–12:00);
- Чехов: ул. 8 Марта, 1А (10:00–10:50).
На каждой площадке будут работать организаторы, которые помогут участникам с раздельной сдачей отходов.
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