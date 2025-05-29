Волонтеров пригласили на голосование за объекты благоустройства в Подмосковье

В Подмосковье продолжается онлайн-голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустраиваться по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители региона выбирают, что стоит улучшить в их городе, а помогают в этом волонтеры.

«Наши волонтеры — главные помощники жителей в этом важном процессе. Сейчас волонтерский штаб насчитывает более 3,7 тысячи человек. Ребята рассказывают о проекте, представляют территории и планы благоустройства, помогают быстро и легко проголосовать на портале», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, на данный момент свой выбор сделали уже более 158 тысяч человек. Проголосовать за проект благоустройства может каждый житель Подмосковья — для этого достаточно зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru. Присоединиться к волонтерам может любой желающий от 14 лет — нужно зарегистрироваться на платформах volonter.mosreg.ru и Добро.рф.