Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в плей-офф женской Суперлиги. В четвертьфинале команда сыграет с московским «Динамо». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В регулярном чемпионате «Заречье-Одинцово» заняло пятое место, одержав 16 побед и проиграв десять матчей. В последней игре подмосковная команда обыграла нижегородскую «Спарту» со счетом 3:0.

«Мы показали хорошую игру. Очень хотели порадовать наших любимых болельщиков в последнем матче регулярного чемпионата. Надеюсь, у нас это получилось, и они получили наслаждение от сегодняшнего вечера»,— прокомментировала диагональная клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Стальная.

Первая встреча четвертьфинала пройдет 10 марта в Москве, ответный матч — 14 марта в Одинцове. Напомним, Суперлига проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».