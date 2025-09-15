Волейбольную площадку благоустроили в Селятине

В поселке Селятино завершился важный этап обновления спортивной инфраструктуры. Специалисты завершили работы по укладке покрытия на волейбольной площадке, расположенной у дома № 49.

На данный момент идет процесс ожидания полного высыхания инновационного материала. По словам специалистов, технологический процесс требует соблюдения определенного временного режима, чтобы покрытие приобрело необходимые характеристики прочности и долговечности. Рабочие внимательно следят за этим этапом, обеспечивая оптимальные условия для полимеризации.

«Как только покрытие окончательно затвердеет и пройдет все необходимые технические проверки на соответствие стандартам безопасности и эксплуатационным требованиям, рабочие оперативно снимут сигнальную ленту, ограничивающую доступ к площадке. Открытие обновленной спортивной зоны станет настоящим праздником для всех желающих вести активный образ жизни», — сообщил представитель подрядчика.