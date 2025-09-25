Волейболистки из Одинцова поборются за Кубок Победы на домашней арене

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» готовы испытать свои силы в состязаниях за Кубок Победы на родной площадке. Они встретятся с Ленинградкой из Санкт-Петербурга в полуфинальном поединке 27 и 28 сентября.

Вторая пара полуфиналов сложится между московским и казанским «Динамо» — эти две команды будут бороться за выход в финал.

Стоит отметить, что под руководством Алексея Гатина команда подошла к решающему этапу турнира в хорошей форме: она заняла второе место в своей группе, одержав четыре победы в шести встречах. Этот результат дает возможность выйти на финальную стадию с уверенным настроем и ясной целью.

Тренерский штаб использует оставшееся перед Финалом Четырех время на подготовку, планируя укрепить состав за счет возвращающихся игроков. Это позволит коллективу усилить линии и варианты тактики в решающие матчи.

Матчи Финала Четырех пройдут 27 и 28 сентября. Вход на оба поединка свободный.