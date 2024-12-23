Вокалисты из Воскресенска победили на всероссийском конкурсе в Москве

Дети из Воскресенска продолжают занимать призовые места и побеждать на крупных фестивалях. Например, недавно вокалистка музыкальной школы № 2 Лилия Дунаева под руководством Ирины Сухачевой заняла первое место на VI Всероссийском детском вокальном конкурсе «Лучший голос Земли», который проходил в Москве.

Дуэт домристов музыкальной школы № 2 в составе Екатерины Фокановой и Павла Исаева под руководством Надежды Воробьевой и концертмейстера Натальи Бушуевой получил диплом Коломенского фестиваля исполнительного искусства на струнных инструментах.

Ученики школы искусств № 5 заняли первое и второе места на Межзональном вокальном фестивале-конкурсе патриотической песни «Моя Россия». Учащиеся этой же школы стали лауреатами VII Международного фестиваля-конкурса вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика Митрополита Серафима «Сила веры». Учащиеся изостудии «Жар-птица» стали лауреатами первой и второй степеней в том же конкурсе. Мероприятие провели во Владимире.

Ребята, которые занимаются в кружке «Калейдоскоп» Дома культуры имени Цюрупы под руководством Леонида Гаранина, заняли призовые места на XVIII Всероссийском фестивале-конкурсе творчества и искусств «Зимушка-зима».

Солисты «Поющих сердец» Дома культуры имени Цюрупы под руководством Ольги Ивановой завоевали серебро на II Международном многожанровом конкурсе творчества и искусств «Территория волшебства», который проходил в Липецке.

Певцы ансамбля народной песни «Милавица» Дома культуры в селе Федино победили на X Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Ангел вдохновения» в Подольске. Коллективом руководит Елена Милованова.

Вокалисты студии «Бриз» Дома культуры в селе Конобеево выиграли на Международном творческом конкурсе «Грани таланта» в Санкт-Петербурге. Успеха удалось достичь под руководством Жанны Игнатовой.