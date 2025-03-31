Вокалисты из Серпухова стали призерами международного турнира

Образцовый коллектив Студии эстрадного вокала «Лира» вернулся в Серпухов с громкими победами, завоеванными на международном турнире искусств «Славься, Отечество!». Конкурс прошел в Адлере и собрал сотни участников со всей страны.

Вокалисты из Серпухова блестяще выступили в различных музыкальных номинациях, таких как «Эстрадный вокал», «Мировой хит» и «Патриотическая песня». Участники демонстрировали свои способности как в сольных номерах, так и в составе ансамблей.

По итогам конкурса Роберт Шкирандо и Вероника Авдеева стали дипломантами II степени, а Ева Елисеева и Максим Игнатов удостоились звания лауреатов III степени. Четыре участника из Серпухова и вокальная группа «Поколение Next» завоевали звание лауреатов I степени, а семь вокалистов стали лауреатами II степени. Особое признание получила Диана Телегина, которая была награждена званием «Золотой голос турнира». Главной же наградой стал золотой трофей турнира в командном зачете, который завоевал весь коллектив «Лира».

Помимо конкурсной программы, участники смогли насладиться экскурсиями на Красной Поляне, посетить медовую пасеку и парк аттракционов «Сочи парк», что сделало поездку еще более яркой и запоминающейся.

Студия «Лира» вновь подтвердила свой высокий уровень, укрепив репутацию одной из лучших музыкальных школ Серпухова.