Вокалисты Балашихинской школьной лиги выступили на отборочном этапе

Участники дисциплины «Голос» из 32 школ округа приняли участие в отборе в школе № 5. Они соревновались в четырех категориях: «Соло», «Вокальные ансамбли», «Вокально-хоровые ансамбли» и «Хоровые ансамбли».

Жюри оценивало выступления по нескольким критериям: вокальные данные, техника исполнения, сценический образ и артистизм участников. На отборочном этапе присутствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич.

Он отметил, что команда жюри провела закрытые прослушивания участников и коллективов, прежде чем выбрать финалистов.

По итогам прослушиваний 16 участников прошли в финал, который состоится этой весной. Победителя сезона определят зрители с помощью голосования.

Третий сезон лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает в себя 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига охватывает практически 50 округов Подмосковья.