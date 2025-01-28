Вокалистки из Лобни стали лауреатами всероссийского конкурса «Броня Отчизны»

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Броня Отчизны» завершился победой для лобненских музыкантов. Конкурс проводился в очном и заочном форматах, и участники из Лобни показали высокие результаты, завоевав призовые места.

Юная вокалистка из Лобни Софья Каплий стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 13–15 лет. Девушка покорила жюри своим исполнением песни Валерии «Самолет». Софья окончила музыкальную школу и вот уже второй год занимается в вокальной студии под руководством Ларисы Абабковой.

Сама Лариса Абабкова также приняла участие в конкурсе, представив на суд жюри концертное видео с авторской песней Александры Квашеной «Весна». Ее выступление было отмечено высшей наградой — Гран-при конкурса в категории «Эстрадный вокал» в возрастной группе 26 лет и старше. Напомним, что в 2020 году Лариса была удостоена диплома фонда «Орфей» как «Лучший педагог».

Занятия в «Вокальной студии Ларисы Абабковой» проходят в павильоне Центрального парка по понедельникам и пятницам. Студия продолжает развивать талантливых исполнителей и помогает им достигать новых высот на музыкальной сцене.