Вокалистка из Истры устроила благотворительный концерт в поддержку хосписа

Вокалистка и основательница группы «ТриждыМатьОрекстр» Надежда Дегтяр провела благотворительный концерт совместно с другими музыкантами в Истре. На вырученные средства они купили необходимые вещи для «Елизаветинского детского хосписа».

Для малышей приобрели печенья, конфеты, медикаменты, хозяйственные товары и средства бытовой химии.

«Музыканты должны нести не только музыку, добро и любовь, но и пользу. В первую очередь пользу своему району. И поскольку у нас есть люди, для которых каждый день — это борьба за жизнь, и они видят ее с другой стороны. Поэтому выбор пал на наш хоспис Елизаветинский», — рассказала певица Надежда Дегтяр.

До этого музыкальная группа несколько раз выступала с программой в хосписе.

«Как-то так завязались дружеские отношения. И добрые люди решили нам помогать», — поделилась детский психолог «Елизаветинского детского хосписа» Светлана Исаева.

Благотворительный концерт Надежда провела впервые, но на этом она не планирует останавливаться. Певица хочет и дальше продолжать выступать по округу и привлекать к этому как можно больше музыкальных групп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности детского хосписа в Домодедове.