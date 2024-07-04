Военный клинический госпиталь в Солнечногорске отметил 75-летие

В Солнечногорске военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации отметил 75-летию со дня основания. В лечебно-профилактическом учреждении состоялось торжественное мероприятие.

От лица главы Солнечногорска Константина Михалькова сотрудников поздравили с праздником и вручил им почетные грамоты. Мероприятие посетили исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Кирилл Типографщик и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко.

Кирилл Типографщик подчеркнул, что учреждение прошло большой путь становления и развития. Специалисты госпиталя ежедневно доказывают, что являются надежной опорой для всех, кто нуждается в медицинской помощи.

Напомним, что военный госпиталь основан 4 июля 1949 года в поселке Костерево Владимирской области, а в 1957 году переведен в Солнечногорск. В настоящий момент в нем насчитывается 28 штатных лечебно-диагностических отделения и кабинетов, где оказывают специализированную медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также членам их семей.

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