Военные коммунальщики завершили ремонт 350 объектов ЖКХ в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Общая готовность на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Одинцовском округе составляет более 70%. Сейчас ремонты проводятся на 496 объектах, полностью завершены на 350.

Всего в рамках плана текущих ремонтов собственными силами, предстоит выполнить работы на 161 объекте казарменно-жилищный фонда, 137 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 66 объектах электросетевого хозяйства, 131 объекте теплового хозяйства.

В ходе ремонта собственными силами проведены работы по замене основного и вспомогательного оборудования на теплогенерирующих объектах, завершаются подготовительные работы в казарменно-жилищном фонде.

В соответствии с планом-графиком формируется нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива, который позволит обеспечить бесперебойную подачу теплового ресурса в предстоящем отопительном сезоне.