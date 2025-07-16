Военные коммунальщики завершили ремонт 350 объектов ЖКХ в Одинцове
Общая готовность на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Одинцовском округе составляет более 70%. Сейчас ремонты проводятся на 496 объектах, полностью завершены на 350.
Всего в рамках плана текущих ремонтов собственными силами, предстоит выполнить работы на 161 объекте казарменно-жилищный фонда, 137 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 66 объектах электросетевого хозяйства, 131 объекте теплового хозяйства.
В ходе ремонта собственными силами проведены работы по замене основного и вспомогательного оборудования на теплогенерирующих объектах, завершаются подготовительные работы в казарменно-жилищном фонде.
В соответствии с планом-графиком формируется нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива, который позволит обеспечить бесперебойную подачу теплового ресурса в предстоящем отопительном сезоне.