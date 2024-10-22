Военно-спортивные игры среди юнармейцев прошли в Воскресенске

В Воскресенск приехали 19 команд из 10 округов Московской области, для того чтобы выявить лучших в военно-спортивной игре «Юнармейские старты». Участники прошли девять испытаний.

Юнармейцы проверили силы в девяти этапах — от горного спецназа до исторической викторины. Например, при облачении в костюм химзащиты учитывалась каждая секунда.

«В Московской области не так много тех, кто этим занимается. Игры проходят в Подольске и в Воскресенске. Патриотическое воспитание в Подмосковье — на высоком уровне, и мы везде известны», — рассказал директор военно-патриотического центра «Воин» Роман Изотов.

Руководство военно-патриотического центра «Воин» проводит подобные соревнования два раза в год.

«Мы понимаем, что молодежь наша развивается в правильном направлении. Им интересны патриотические мероприятия, связанные с физической культурой и спортом. Они хотят быть здоровыми, хотят быть вместе с людьми, которые защищают родину и отстаивают ее интересы», — уточнил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.

За Воскресенск играли две команды: «Т-34» из Москворецкой гимназии и «Сокол» из лицея имени Стрельцова.

«Чувствуем себя идеально, готовы всех рвать. К чему мы готовились полгода, мы отрабатываем сейчас», — поделился участник команды «Сокол» Илья Глебов.

Отряд «Гвардия» принимает участие в «Юнармейских стартах» впервые.

«Я даже не ожидал, что здесь будет такой красивый плац. Здесь стояли люди, вынесли флаг, все было по правилам. Мне нравится, что мы находимся на свежем воздухе. Мы готовы побеждать!», — рассказал капитан команды «Гвардия» из Красногорска Данила Котов.

В этом году команде, которая получила первое место, вручили дополнительную награду от «Союза Десантников» — переходящий Кубок победителя.

«Мы сначала хотели сделать гильзу от снаряда, а потом Сергей Маркелов предложил сделать снаряд. Нам помогал весь Воскресенск», — сказал член Воскресенского отделения МОО «Союз десантников» Алексей Семизаров.

Золото и Кубок победителя завоевала команда «Варяг» из Подольска, второе место — у кадетов из лицея № 1 в Ступине, а третье заняли ребята из Шатуры. Приз «За волю к победе» присвоили «Ратнику» из Электростали».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».