Военно-спортивную игру для юнармейцев провели в Домодедове

Региональную военно-спортивную игру, посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели в Домодедове 7 июня. В соревнованиях приняли участие 30 команд юношей и девушек 14-17 лет юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.

Ребятам предстояло продемонстрировать свои силу и ловкость в сложных конкурсах, таких как «Огневой рубеж», «Тактическая игра», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю — силен в бою!», а также пробежать военизированную эстафету.

Региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области прошла в рамках «Плана работы регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ Московской области на 2024 год».

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