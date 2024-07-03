Военно-патриотические сборы в Подольске соберут свыше тысячи ребят из разных городов России
Активисты из разных городов России и Белоруссии приехали в Подмосковье на военно-патриотические сборы, которые стартовали в Подольске. Организатором мероприятия по традиции выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
В этом году к ребятам из Подмосковья присоединились ровесники из Луганска, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, Калуги, Брянска и Белоруссии. Сборы пройдут в две смены и объединят тысячу активистов.
«В этом году ребята освоят навыки оказания первой доврачебной помощи, тактической медицины, отработают основы начальной военной подготовки, научатся создавать медиаконтент, попробуют свои силы в квизах, турнире по лазертагу и многое другое. Также мы впервые проведем занятия по управлению БПЛА и альпинизму», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.
Каждый день расписан по минутам. Под руководством опытных тренеров ребята учатся ориентироваться на местности, вязать узлы, разбирать и собирать оружие. В программе также изучение кружковой азбуки и азбуки Морзе. Для ребят организовали кинопоказы, мастер-классы, квизы и встречи с известными спикерами. Вечером — посиделки у костра.
Сборы завершатся 9 июля.
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