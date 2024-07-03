Военно-патриотические сборы в Подольске соберут свыше тысячи ребят из разных городов России

Активисты из разных городов России и Белоруссии приехали в Подмосковье на военно-патриотические сборы, которые стартовали в Подольске. Организатором мероприятия по традиции выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В этом году к ребятам из Подмосковья присоединились ровесники из Луганска, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, Калуги, Брянска и Белоруссии. Сборы пройдут в две смены и объединят тысячу активистов.

«В этом году ребята освоят навыки оказания первой доврачебной помощи, тактической медицины, отработают основы начальной военной подготовки, научатся создавать медиаконтент, попробуют свои силы в квизах, турнире по лазертагу и многое другое. Также мы впервые проведем занятия по управлению БПЛА и альпинизму», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.