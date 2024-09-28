Военно-историческая реконструкция ко Дню города Подольска пройдет 5 октября

В Подольске отметят 243-ю годовщину со дня основания города и Подольского уезда. На площади Славы 5 октября в честь праздника организуют военно-историческую реконструкцию.

В День города Подольска 5 октября в 15:00 на площади Славы устроят военно-историческую реконструкцию «Битва за Москву. Подольские курсанты». В это время ограничат движение автотранспорта по улицам Красной и Рабочей от Революционного проспекта до пересечения с улицами Карла Маркса и Дружбы.

В 11:00 откроют обновленное Певческого поле в Дубровицах, зрителям представят сцены из жизни усадебного дома Бориса Голицына.

Горожане также поучаствуют в акции «Подольск помогает». Бойцам специальной военной операции уже с 30 сентября все желающие смогут передать необходимые вещи, инструменты и технику. Всего в округе заработают 28 пунктов по сбору гумпомощи.

К 243-й годовщине Подольска в ледовом дворце «Витязь» пройдет игра новой команды «Воевода». Хоккейный сезон-2024/2025 Национальной молодежной хоккейной лиги России откроют матчем с командой «Хорс».

Всадники поборются за Кубок главы городского округа Подольск по конкуру и выездке, легкоатлеты продемонстрируют силу и выносливость в забеге. Помимо этого, в городе проведут открытые военно-патриотические игры «Наследники Победы» и «Девушки в погонах».

В рамках пробега «Zа Мир» в ближайшую субботу в 13:00 от торгово-развлекательного комплекса «Кварц» стартует колонна мотоциклистов. Гости мероприятия увидят шоу каскадеров и угостятся блюдами полевой кухни.

«Учитывая нынешние обстоятельства, не имеем права устраивать большие гулянья. Уверен, что жители поддержат такое решение. Организуем выставки и концерты, конкурсы, флешмобы, тематические экскурсии и другие активности локально — в детских садах и школах, учреждениях культуры, библиотеках», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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