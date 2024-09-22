Водномоторник из Химок стал чемпионом открытых Кубков СНГ и Белоруссии

Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина в Химках стал чемпионом открытых Кубков СНГ и республики Беларусь по водно-моторному спорту. Матвей Новов выступил в составе команды Подмосковья. Спортсмен обошел 70 экипажей.

Водномоторник из Химок Матвей Новов победил в зачете для мотолодок GT-30. Тренер Елена Рыжова готовила спортсмена к соревнованиям.

«Победа на соревнованиях такого уровня — это очень достойный результат! Поздравляю Матвея с заслуженной наградой и желаю достижения новых спортивных высот!» — поздравила химчанина лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Напомним, что ранее чемпионат по водно-моторному спорту прошел в городском округе Химки. Местом для проведения соревнований выбрали канал имени Москвы. Призовой пьедестал заняли воспитанники мастера спорта России, тренера-преподавателя спортшколы «Интеграл» Владимира Выгузова. Александр Барменков завоевал первое место, серебро досталось Артемию Половинкину, а третьим стал Андрей Панюшкин.

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