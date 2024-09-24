Водители «Мострансавто» получили 270 благодарностей от пассажиров с начала года

Водители «Мострансавто» получили 270 положительных отзывов о своей работе с начала года. Компания находится в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Одним из примеров является ситуация, когда мама студента выразила признательность водителю маршрута № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» Александру Анкушину за возвращение потерянного кошелька. Она отметила, что водитель связался с ней через социальную сеть и сообщил о возможности забрать вещь на автостанции.

Помимо благодарностей за возврат забытых вещей, пассажиры также высоко оценивают вежливость водителей, их профессиональное вождение, уважительное отношение и создание комфортной атмосферы в салоне.

Все обращения и предложения относительно работы «Мострансавто» пассажиры могут оставить, позвонив на Единую линию связи компании по номеру 8 (800) 700-31-13, а также через страницы в социальной сети ВКонтакте, в чат-боте Telegram или в личном кабинете на официальном сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».