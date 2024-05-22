Водитель автобуса из Балашихи вошел в топ-3 на международном конкурсе

Дмитрий Пимкин из Балашихи занял третье место на международном конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов. Он работает в межмуниципальном автотранспортном предприятии № 11 «Мострансавто».

Международный конкурс профессионального мастерства проходил в Санкт-Петербурге. Участники проходили несколько этапов. Их проверили на знание теории по правилам дорожного движения, фигурное вождение и скоростное маневрирование.

Дмитрий Пимкин из Балашихи успешно проехал трассу на автобусе большого класса ЛиАЗ-529265. В этапе по скоростному маневрированию он стал третьим. В личном зачете занял пятое место среди 42 участников из разных регионов страны, также были представители Казахстана и Белоруссии.

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