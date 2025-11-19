Внутренние коммуникации отремонтировали в 24 жилых домах Подмосковья за месяц

Внутренние коммуникации капитально отремонтировали в 24 жилых домах Подмосковья за месяц. Работы провели в 12 городских округах.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, ремонт сетей провели в Щелкове, Пушкино, Молодежном, Егорьевске, Балашихе, Раменском и других муниципалитетах.

«Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности и повышение надежности электрической инфраструктуры многоквартирного дома», — пояснили в ведомстве.

Работы также включают замену распределительных устройств, ремонт помещений электрощитовых, установку новых силовых магистралей, замену системы освещения и другое. Это обеспечивает стабильное и безопасное электроснабжение.