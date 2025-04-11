Внутренние инженерные системы обновили в 148 жилых домах Подмосковья с января

Состояние внутренних инженерных систем в домах играет важнейшую роль в обеспечении комфортной и безопасной жизни людей. С начала года в Подмосковье провели масштабный ремонт коммуникаций в 148 многоквартирных домах.

В зданиях исправили неполадки в системах отопления, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения. Особое внимание уделили противопожарной безопасности — везде, где это было необходимо, специалисты заменили элементы внутреннего противопожарного водопровода.

Лидерами по количеству обновленных домов стали Красногорск и Солнечногорск — по 12 в каждом округе. В Одинцове работы выполнили в девяти жилых зданиях.

Системы горячего и холодного водоснабжения, в частности, полностью заменили в доме № 52к3 на улице Советская в Голицыне. Также там установили общедомовые приборы учета и обновили водоотведение.

В доме № 1 на Центральной улице в деревне Ложки провели комплексный ремонт водоснабжения и канализации. А в доме № 1Б на Волоколамском шоссе в Красногорске полностью заменили систему центрального отопления.

Фонд капитального ремонта напомнил жителям Подмосковья о необходимости обеспечивать доступ к внутриквартирным стоякам для проведения работ.