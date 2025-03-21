Викторину в честь Международного дня лесов провели в школе в Хотькове

В честь Международного дня лесов, который отмечают 21 марта, инженеры леса встретились с юными любителями природы в Хотькове. Для ребят подготовили лекции и викторины.

Школьники разделились на две команды — «Веселые бурундуки» и «Ежики». Им предстояло ответить на 20 вопросов, некоторые из которых были с подвохом. В упорной борьбе победили «Веселые бурундуки». Они пообещали сотрудникам «Центрлеспроекта» ждать их с новой викториной.

«Обсудили с ребятами значимость ответственного отношения к лесным богатствам. „Лесная Братва“ полностью оправдывает свое название, участники школьного лесничества всерьез интересуются проблемами облесения планеты и в будущем хотят найти пути их решения», — поделился представитель Молодежного совета «Центрлеспроекта» Айнур Шайхитдинов.

Организатором праздника для хотьковских школьников стал Игорь Полюдченков — руководитель школьного лесничества «Лесная Братва» и заместитель Молодежного центра Русского географического общества в Подмосковье.