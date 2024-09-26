Викторину на знание сказок проведут в Доме культуры в поселке Большие Дворы

Жители поселка Большие Дворы могут поучаствовать в викторине «Знаток сказок» в местном ДК 26 сентября. Для них подготовили интересные вопросы, а также призы и подарки.

Игру-викторину организовали сотрудники Дома культуры «Большедворский». Мероприятие проведет руководитель театральной студии «Дар» Людмила Сорокина.

Участников ждет погружение в мир сказок, каверзные вопросы, а также призы и подарки. Проверить свои знания может каждый желающий вне зависимости от возраста.

Организаторы отмечают, что сказки не только знакомят людей с родной культурой, но и отражают представление русского народа о добре и зле, отношениях между людьми.

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