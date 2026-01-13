Викторина ко дню рождения игры «Что? Где? Когда?» прошла в Химках

В школе № 19 микрорайона Планерная в Химках состоялась праздничная викторина, приуроченная ко дню первой телевизионной трансляции игры «Что? Где? Когда?». Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В викторине приняли участие школьники, их родители и педагоги. Перед началом игры к участникам обратился муниципальный депутат Алексей Федоров.

«За полвека телепередача научила миллионы людей думать, искать нестандартные решения и работать в команде. Сегодня мы передаем этот интерес к знаниям детям. Именно в этом проявляется преемственность поколений», — отметил Алексей Федоров.

Праздничную атмосферу поддержали Дед Мороз и Снегурочка, поздравившие юных знатоков с наступившим Новым годом.

«Когда дети увлеченно обсуждают вопросы, вместе ищут ответы и искренне радуются — это лучший результат. Интеллектуальная игра становится для них настоящим приключением, а такие моменты гораздо глубже пробуждают интерес к истории и культуре», — подчеркнул депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Как добавил депутат Руслан Шаипов, подобные мероприятия успешно объединяют поколения и показывают, что изучение истории может быть увлекательным и современным форматом досуга.