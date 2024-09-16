Ветслужба Подмосковья провела свыше миллиона вакцинаций рогатого скота с января

Свыше 772,8 тысячи диагностических исследований крупного и мелкого рогатого скота провели в Подмосковье с начала года. Специалисты также провели один миллион вакцинаций от опасных заболеваний.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ветеринары провели 297,6 тысячи исследований крупного рогатого скота на бруцеллез, 152 тысячи — на туберкулез, 146 тысяч — на лейкоз, 66 тысяч — на гиподерматоз. Они также выполнили 136 тысяч вакцинаций от парагриппа-3, 126 тысяч — от инфекционного ринотрахеита, 105 тысяч от вирусной диареи и 97 тысяч от лептоспироза.

Мелкому рогатому скоту провели 19 тысяч вакцинаций от бешенства, 17 тысяч — от сибирской язвы, четыре тысячи — от оспы овец и три тысячи — от лептоспироза.

В министерстве добавили, что такие мероприятия проводят во всех хозяйствах региона. Это позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие ферм.

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