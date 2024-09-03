Ветеринары проверили качество более 4 тысяч куриных и перепелиных яиц в Подмосковье

Яйца, поступающие на рынки и ярмарки Московской области, обязательно проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. Проверяются чистота, целостность и пигментация скорлупы, запах и цвет белка. Также проводится овоскопия для оценки состояния яйца, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

С начала года ветеринары проверили более четырех тысяч проб куриных и перепелиных яиц. Все они соответствовали нормам и были допущены к продаже. Отмечается, что каждая партия сопровождается удостоверением или паспортом качества и ветеринарным свидетельством, подтверждающим безопасность продукции.

Напомним, что к продаже не допускаются яйца водоплавающих птиц, яйца с кровяными пятнами, поврежденной скорлупой, нечеткой маркировкой или весом менее 45 граммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».