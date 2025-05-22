Ветераны СВО посетили экскурсию в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске

Участники СВО посетили экскурсию в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Она прошла в рамках инициативы по развитию промышленного туризма. Бойцы ознакомились с работой трех предприятий.

Как рассказали в региональном Мининвесте, участникам СВО показали современные производства, где они в будущем смогут трудоустроиться.

«Знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны проявляют интерес к обучению новым специальностям и возможности трудоустройства», — подчеркнул замглавы министерства, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

В ходе экскурсии ветераны посетили авиационный завод компании «ЭйрТрансс», где ремонтируют детали для самолетов, а также предприятие по производству оборудования для складов SSI Solutions и комплекс по переработке полимерных отходов «БАРСА Групп».

Как рассказал заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин, на территории промышленного парка Industrial City в «Есипово» работают более 80 предприятий, которые регулярно нуждаются в квалифицированных кадрах.

«Интенсивное внедрение новых технологий требует профессиональных навыков и знаний. Ветераны СВО могут содействовать созданию новых профессиональных стандартов», — сказал он.

Экскурсии на предприятия для участников СВО проводят по инициативе правительства Подмосковья.