Ветерану в Люберцах Виктору Мощанскому вручили медаль к 80-летию Победы

О вручении медали ветерану в Люберцах Виктору Степановичу Мощанскому сообщил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Николай Самара.

«В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы. В честь этой знаменательной даты юбилейные медали, учрежденные указом президента России, вручаются ветеранам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей. Передал награду Виктору Степановичу, пожелал ему здоровья, бодрости духа и заботы от родных и близких», — отметил Николай Самара.

Виктор Степанович родился в 1926 году. Повестку ему вручили осенью 1943 года. В декабре мужчина принес присягу, обучился на радиста и отправился на фронт. Он отважно исполнял задачи связиста во время войны. Военная карьера Виктора Степановича продлилась 25 лет. За это время он дослужился до звания капитана. За годы был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими государственными наградами.

После демобилизации Виктор Степанович Мощанский более 20 лет проработал на заводе «Звезда». В день награждения медалью к 80-летию Победы ему вручили памятный сувенир и серию книг, посвященных истории предприятия, от имени заместителя генерального директора.