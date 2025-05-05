Ветерану Дмитрию Волкову присвоили звание почетного гражданина Подольска

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов в торжественной обстановке вручил ветерану Дмитрию Волкову знак Почетного гражданина Подольска, наручные часы и подарки от партии «Единая Россия». Поздравить ветерана с наступающим праздником пришли также представители Росгвардии, юнармейцы и юные курсанты.

Дмитрий Волков был призван в Красную Армию в ноябре 1944 года. В качестве связиста он служил на Ленинградском фронте, а затем в Кронштадте. После окончания войны продолжил службу в армии. После демобилизации Волков не вернулся на родину в Орловскую область, а остался в Подольске, где посвятил свою жизнь работе на заводе имени Орджоникидзе и внес значительный вклад в развитие города и страны.

Молодое поколение преподнесло Дмитрию Волкову памятную открытку, сделанную своими руками. Ветеран поблагодарил гостей и обратился к ним с напутственными словами, подчеркнув важность памяти о героизме и подвиге тех лет.

Торжественное вручение знака Почетного гражданина стало символом глубокого уважения и благодарности к Дмитрию Волкову за его мужество и неоценимый вклад в историю Подольска и России.

«Ребята, мальчики, я вам скажу: не бойтесь служить в армии! Свою Родину надо любить и уважать, тогда и защищать ее будет не страшно», — сказал Волков.