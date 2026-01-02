Ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Химках

В преддверии Нового года в Химках состоялся визит к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Лебедевой. Ее, родную племянницу маршала Ивана Якубовского, поздравили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Гости отметили важность таких встреч. «Опыт и мужество ветеранов — опора для всех поколений. Им важно наше внимание, а для нас — честь иметь возможность сказать им теплое слово», — сказал Владислав Мирзонов.

Валентина Лебедева поделилась воспоминаниями о военном детстве в Белоруссии. Когда началась оккупация, ей было четыре года. Девочка помогала партизанам, передавая записки, и однажды получила ранение. «Немецкий офицер спросил, что я здесь делаю. Они уехали — и прозвучал выстрел. Пуля попала мне в колено», — рассказала ветеран.

После войны она встретила будущего мужа — офицера ПВО. Их семья жила в Казахстане и Истре, а затем переехала в Химки, где супруг работал военпредом на предприятии космической отрасли.

Несмотря на пережитые трудности, Валентина Лебедева сохраняет жизнерадостность. У нее двое сыновей и трое внуков, и она уверена: именно выдержка и стойкость помогают человеку преодолевать любые испытания.